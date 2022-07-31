Российские войска сосредоточат усилия по направлению Бахмута и вокруг Донецка – ISW

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские захватчики сосредоточатся на наступлениях на Бахмут и вокруг Донецка.

Источник: ISW

Детали: Вероятно, российские войска предпочитают наступательные операции в направлении Бахмута и вокруг города Донецка за счет усилий по взятию Северска и Славянска.

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Российское командование, вероятно, пытается использовать недавние достижения в Новолуганском районе, чтобы нажать на Бахмут с востока. Их усилия вокруг Донецка предположительно направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из-под артиллерийской зоны действия города.

Они также могут иметь цель получить как можно больше позиций в Донецкой области к запланированным референдумам в сентябре.

Институт предполагает, что очень маловероятно, что российские наступательные операции закончатся захватом Бахмута или достижением успехов западнее Донецка, даже если им удастся взять города Авдеевка и Пески.

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Ни Россия, ни Украина не предоставили новых доказательств причины и ответственности за гибель украинских военнопленных в Еленовской колонии в оккупированной Донецкой области. Российские официальные лица повысили количество погибших до 50 человек и обнародовали список погибших военнопленных.

Украинские официальные лица заявили, что пока не могут проверить список, и призвали к международному расследованию.

ISW не может подтвердить характер и причину инцидента, хотя более вероятно, что ответственность за это – на российских силах.

Ключевые выводы аналитиков института:

Российские войска вели наземные штурмы вокруг Бахмута и окрестностей города Донецка, а также юго-западнее Изюма. Один штурм к востоку от Бахмута достиг ограниченных успехов.

Оккупанты не проводили наземных штурмов возле Северска, что свидетельствует о том, что они деприоритезируют операции в этом районе.

Спутниковые снимки показали, что российские подкрепления сосредоточены у украинской границы на наземной линии связи, ведущей в сторону Изюма.

Украинские войска превентивными артиллерийскими ударами сорвали российский штурм в Херсонской области.

Украинские официальные лица утверждают, что повреждение железнодорожного моста через Днепр возле Херсона сделало невозможным российские войска пополнять свои позиции на западном берегу реки по железной дороге.

Спутниковые снимки с геолокацией показали наращивание русской армии в период с 19 июня по 28 июля в Уразово Белгородской области, в 12 км к востоку от границы.

Возможно, российские войска увеличивают количество военной техники в этом районе, чтобы поддержать наступление из Изюма на запад, поскольку накопление находится всего в 55 км северо-восточнее российских наземных линий связи в Купянске, которые соединяются как с Изюмом. так и с населенными пунктами к югу от города Харькова.

Кроме того, институт сообщает, что 30 июля в Херсонском государственном университете российские оккупационные власти провели запланированный форум "Мы вместе с Россией", продолжая создавать условия для проведения фальсифицированного референдума на оккупированных территориях Херсонской области.

К анализу войны России в Украине институт добавляет карты ведения боев: