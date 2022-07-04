В Британии поддерживают идею конфисковать российские активы и передать их Украине

Британия рассматривает идею конфисковать активы россиян и передать их Украине.

Источник: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которую цитирует The Guardian

Детали: Трасс заявила, что поддерживает идею о том, что правительство может конфисковать замороженные российские активы в Великобритании и перераспределить их между жертвами войны России в Украине. Она сказала, что для этой инициативы "скорее всего" потребуется закон, но не обязательно. Изъятые средства могут быть предоставлены либо физическим лицам, либо государству.

Прямая речь: "Я поддерживаю эту концепцию. Мы рассматриваем это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях".

Что предшествовало: 24 июня Канада разрешила конфисковать российские активы и передавать их на восстановление Украины.

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