Сводка Генштаба: Россияне форсировали Северский Донец, закрепляются у Белогоровки

После проведения артиллерийской подготовки россияне форсировали Северский Донец.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Кроме того, на Краматорском направлении враг закрепляется в районах Лисичанска и Белогоровки.

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На Донецком направлении основные усилия группировок противника – на вытеснении наших подразделений на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.

На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы наших позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес массированные ракетные удары в районах нп Покровское, Берестовое, Спорное и в районе Углегорской ТЭС.

При поддержке артиллерии враг ведет наступление в районах нп Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск, успеха не имеет.

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На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурм в направлениях Победы и Марьинки. Авиация врага нанесла ракетные удары по восточной окраине Авдеевки и Марьинки.

На Южнобужском и Таврическом направлениях россияне сосредоточены на возвращении утраченных позиций в районах нп Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении нашего контрнаступления в Херсонской и Николаевской областях. Враг усовершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

Со временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию ​​"Каланчак" в пгт Мирное, Херсонская область, россияне переместили 17 вагонов с боеприпасами.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем, с территории Курской области, агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций сил обороны в районах нп Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает усилия на сковывании действий наших войск и недопущении их перехода в наступление. В направлении Прудянки украинские воины подавили вражескую попытку штурма.

Для нарушения системы управления и связи наших сил противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Славянском направлении россияне пытаются установить контроль над нп Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

Враг перегруппировывает войска для возобновления наступления. Для этого перемещена БТГ из района Изюма в направлении Снежковки, развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на другие направления.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним: При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550 (то есть 88%), также более 80 единиц техники РФ были повреждены.