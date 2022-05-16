Армия РФ потеряла 485 вояк в провальной переправе через Северский Донец – ISW

При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550-ти (то есть 88%), также более 80 единиц техники РФ было повреждено.

Источник: американский Институт исследований войны (ISW)

Дословно: "Российские войска допустили значительные тактические ошибки при попытке масштабной переправы через реку Северский Донец со стороны Кременной.

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Сообщается, что российское командование направило 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец с целью оцепления украинских войск вблизи Рубежного с северо-запада.

11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты и плотно сосредоточенные российские войска и технику вокруг них, что, как сообщается, привело к 485 потерям и повреждению более 80 единиц техники".

Детали: Аналитики отмечают, что 8 марта 74-я мотострелковая бригада пыталась переправиться через реку Десна в Черниговской области – и тогда не потерпела подобных неудач.

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"Командование и штаб подразделения, возможно, не осознали опасности, которую создало усовершенствование артиллерийских возможностей Украины через два месяца, или просто некомпетентны или не в состоянии контролировать свои войска", – предполагают они.

В случае с переправой через Северский Донец известные пророссийские Телеграмм-каналы с примерно 300 тысячами подписчиков начали критиковать российский Генштаб за то, что он не сумел поучиться на предыдущих боевых ошибках, и выражали обеспокоенность тем, что цензура и самоцензура лишали их осознания ситуации.