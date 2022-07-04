Россияне нарастили интенсивность обстрелов Донетчины, в Херсонской области горят поля – ОВА

В ночь на 4 июля обстрелам со стороны российской армии подверглись Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская области, растет интенсивность обстрелов Донецкой области, напряженно в Херсоне.

Источник: сводная информация областных военных администраций по состоянию на 08:00 понедельника 4 июля

Детали: На Черниговщине ночью зафиксировали два обстрела из стрелкового оружия по приграничной зоне, Корюковский район. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

Сумщина: за прошедшие сутки россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра. Пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.

В воскресенье вечером россияне обстреливали из минометов и артиллерии территорию и помещение Атинского психоневрологического интерната. Вспыхнул пожар в столовой, разрушены админкорпус и общежитие. Как минимум три человека пострадали – это мирные люди, пациенты интерната. Пока они в больнице.

В Днепропетровской области враг снова обстрелял Криворожский район, а именно Зеленодольскую и Широковскую общины. Люди не пострадали. В селе Шестерня Широковской общины в детском саду взрывной волной выбило окна. Остальные обстоятельства и последствия уточняются.

Харьковская область: в 4 утра россияне ударили по одному из образовательных учреждений Харькова, возник пожар, часть здания разрушена. На месте работают правоохранители, предварительно пострадавших нет.

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По области в течение суток оккупанты наносили артиллерийские удары по общинам Харьковского, Изюмского, Богодуховского районов области. Горели жилые дома, хозяйственные постройки, были попадания на открытых территориях на полях.

За сутки по области 4 раненых, в Харьковском районе с. Безруки – 3 погибших.

Луганская область: оккупанты закрепились в Лисичанске. Врагу также удалось форсировать реку Северский Донец и захватить Белогоровку.

Донецкая область: враг нарастил интенсивность обстрелов и их мощь.

За сутки обстреляны: Авдеевка (жилой сектор, цеха АКХЗ); Бахмут (жилой сектор); Краматорск (гостиница, жилой сектор); Славянск (жилой сектор, рынок, садовое общество, фильтровальная станция, гаражи), Алексеево-Дружковка, Малиновка (элеватор), Новополтавка.

Повреждены 82 объекта.

За сутки в области 9 погибших, в том числе ребенок; 25 раненых, из них один ребенок.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: 3 июля вечером обстрелам подверглась Широковская община. Обстрелы были вне населенных пунктов. Потерпевших нет.

Также в течение дня враг производил обстрелы нескольких населенных пунктов области, в частности территории Куцурубской общины, Первомайской, Воскресенской общин. Есть поврежденные здания, по предварительным данным – пострадавших нет.

Херсонская область: обстрелы Херсонщины и соседних областей с оккупированных населенных пунктов области.

Из-за боевых действий – пожары на полях с пшеницей, также есть возгорание лесов и лесополос, ранен скот, уничтожены дома мирных жителей.

Тревожной остается ситуация в Бериславском, Каховском и Херсонской области.

Напряженная ситуация и в самом Херсоне.

Относительно спокойно прошла ночь на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.