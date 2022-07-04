Аннексия или квазиреспублики: в разведке рассказали о сценариях РФ для оккупированных территорий

По данным украинской разведки, Россия прорабатывает несколько сценариев для временно оккупированных территорий Украины: от аннексии до создания квазиреспублик.

Источник: глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина"

Детали: По словам Буданова, оккупанты готовят на 11 сентября псевдореферендумы на вновь оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях. Однако единый сценарий развития событий, по данным ГУР, еще не определен.

Прямая речь: "Они готовятся. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа...

Они готовятся к подсоединению, но параллельно с этим есть другие варианты. Создание новых "народных республик", создание одной большой "народной республики", присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России – это все будет решаться, как всегда в России, в последний день".