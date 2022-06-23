Россияне планируют "референдумы" 11 сентября в Херсонской и Запорожской областях – разведка

Российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" о создании квазиреспублик на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

Источник: данные Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций Вооруженных сил Украины

Детали: По имеющимся данным украинского Движения сопротивления, российские оккупанты хотят приурочить голосование на так называемых "референдумах" к российскому "единому дню голосования" 11 сентября. В этот день на территории РФ намечены выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионах.

Кроме того, ближе к этой дате на захваченных территориях планируется начать работу российского "Промсвязьбанка".

В то же время планы оккупантов встречают сопротивление населения. В оккупационных администрациях нет желающих выполнять административную работу. В администрациях захваченных районов Запорожской области работают чиновники из РФ, которых ежемесячно меняют на ротационной основе.

Предыстория:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов намекнул, что в Херсонской области действует разветвленная сеть украинских партизан.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что российские оккупанты массово похищают людей на улицах.

До конца июля на захваченной территории Херсона россияне хотят установить инфраструктуру для своих мобильных операторов.

Коллаборант Кирилл Стремоусов, по приказу оккупантов возглавляющий оккупационную администрацию Херсонской области, надеется на аннексию региона в состав РФ до начала 2023 года.

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей захваченных районов южных областей выезжать через Крым сначала в Россию, а там в Евросоюз или Украину.