Россияне планируют "референдумы" 11 сентября в Херсонской и Запорожской областях – разведка
Российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" о создании квазиреспублик на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.
Источник: данные Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций Вооруженных сил Украины
Детали: По имеющимся данным украинского Движения сопротивления, российские оккупанты хотят приурочить голосование на так называемых "референдумах" к российскому "единому дню голосования" 11 сентября. В этот день на территории РФ намечены выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионах.
Кроме того, ближе к этой дате на захваченных территориях планируется начать работу российского "Промсвязьбанка".
В то же время планы оккупантов встречают сопротивление населения. В оккупационных администрациях нет желающих выполнять административную работу. В администрациях захваченных районов Запорожской области работают чиновники из РФ, которых ежемесячно меняют на ротационной основе.
Предыстория:
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов намекнул, что в Херсонской области действует разветвленная сеть украинских партизан.
- Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что российские оккупанты массово похищают людей на улицах.
- До конца июля на захваченной территории Херсона россияне хотят установить инфраструктуру для своих мобильных операторов.
- Коллаборант Кирилл Стремоусов, по приказу оккупантов возглавляющий оккупационную администрацию Херсонской области, надеется на аннексию региона в состав РФ до начала 2023 года.
- Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей захваченных районов южных областей выезжать через Крым сначала в Россию, а там в Евросоюз или Украину.