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Россияне планируют "референдумы" 11 сентября в Херсонской и Запорожской областях – разведка

Денис КарловскийЧетверг, 23 июня 2022, 18:48
Россияне планируют референдумы 11 сентября в Херсонской и Запорожской областях – разведка

Российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" о создании квазиреспублик на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

Источник: данные Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций Вооруженных сил Украины

Детали: По имеющимся данным украинского Движения сопротивления, российские оккупанты хотят приурочить голосование на так называемых "референдумах" к российскому "единому дню голосования" 11 сентября. В этот день на территории РФ намечены выборы депутатов и губернаторов в нескольких регионах.

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Кроме того, ближе к этой дате на захваченных территориях планируется начать работу российского "Промсвязьбанка".

В то же время планы оккупантов встречают сопротивление населения. В оккупационных администрациях нет желающих выполнять административную работу. В администрациях захваченных районов Запорожской области работают чиновники из РФ, которых ежемесячно меняют на ротационной основе.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов намекнул, что в Херсонской области действует разветвленная сеть украинских партизан.
  • Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что российские оккупанты массово похищают людей на улицах.
  • До конца июля на захваченной территории Херсона россияне хотят установить инфраструктуру для своих мобильных операторов.
  • Коллаборант Кирилл Стремоусов, по приказу оккупантов возглавляющий оккупационную администрацию Херсонской области, надеется на аннексию региона в состав РФ до начала 2023 года.
  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала жителей захваченных районов южных областей выезжать через Крым сначала в Россию, а там в Евросоюз или Украину.

Темы: оккупацияХерсонская областьЗапорожская областьреферендум
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