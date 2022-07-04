Лукашенко, в отличие от Путина, поздравил Байдена с праздником: пожелал мира

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко от имени жителей страны и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости.

Источник: белорусское госинформагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Прямая речь: "В этот праздничный день желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе".

Детали: Лукашенко предложил "забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации".

Напомним: В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин нынче не будет посылать руководству США поздравление с Днем независимости, из-за "кульминации недружественной политики Вашингтона".

Россия 8 лет вела против Украины гибридную военную агрессию, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну. РФ использует территорию Беларуси как площадку для нанесения ракетных ударов по Украине.