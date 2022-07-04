Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лукашенко, в отличие от Путина, поздравил Байдена с праздником: пожелал мира

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 июля 2022, 13:34
Лукашенко, в отличие от Путина, поздравил Байдена с праздником: пожелал мира
Лукашенко. фото БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко от имени жителей страны и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости.

Источник: белорусское госинформагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Прямая речь: "В этот праздничный день желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе".

Реклама:

Детали: Лукашенко предложил "забыть про разногласия, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия с целью поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и небезопасной ситуации".

Напомним: В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин нынче не будет посылать руководству США поздравление с Днем независимости, из-за "кульминации недружественной политики Вашингтона".

Россия 8 лет вела против Украины гибридную военную агрессию, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну. РФ использует территорию Беларуси как площадку для нанесения ракетных ударов по Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛукашенкоСШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
Все новости...
Реклама: