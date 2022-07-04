Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мариупольцы умирают из-за нехватки лекарств, спортсмену ампутировали ноги – мэр

Елена РощинаПонедельник, 4 июля 2022, 15:23
"Аптека" в оккупированном Мариуполе, фото горсовета

Жители Мариуполя умирают от недостатка лекарств: в оккупированном городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами со щитовидной железой.

Источник: законно избранный городской глава Мариуполя Вадим Бойченко, горсовет

Детали: Мэр Вадим Бойченко подчеркнул, что люди с такими болезнями находятся в зоне риска и не могут ждать, когда оккупанты доставят медикаменты. Их жизнь под угрозой.

Более 2 месяцев российские захватчики и их пособники, самопровозглашенные власти Мариуполя, блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству еды и медикаментам.

Людей фактически толкают на выживание.

Прямая речь: "Вчера здоровому спортсмену – 2 метра ростом и 120 кг веса – ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий у него произошел инсулиновый криз. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью.

И это не редкий случай. Вместо качественного лечения с препаратами – ампутация конечностей. "Быстрые решения", которые калечат и убивают мариупольцев".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Бойченко призывает международное сообщество дать оценку гуманитарной катастрофе в Мариуполе и геноциду жителей города.

Он просит сделать все возможное, чтобы организовать помощь мариупольцам.

Темы: Мариупольоккупацияздоровьемедицина
Главное сегодня

На Славянском направлении ВСУ отбили штурм и отбросили врага – сводка штаба

Оккупанты готовят наступление на Бахмут и Северск – военные эксперты

Италия объявила чрезвычайное положение в 5 регионах

Перед контактом с Путиным люди сидят на карантине и сдают анализы на глисты – СМИ

Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО

Спикер уточнила об украинском флаге на Змеином: Доставили, но не устанавливали

Все новости...
Мариуполь
Атака на Драмтеатр в Мариуполе. Неизвестные подробности, которые исследовали Amnesty International
Сгорел склад оккупантов с краденым имуществом в Мариуполе – советник мэра
Раненый пограничник об отношении оккупантов: На защитников "Азовстали" смотрели как на воинов
Последние новости
09:43
Ситуация в областях: россияне пустили ракеты по Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях
09:27
Боррель: ЕС освобождается от зависимости, тормозившей решения против Путина
09:23
Киевстар, Vodafone и Датагруп-Volia внесут 400 миллионов в фонд United24: куда пойдут средства
09:21
Хотел переплыть Днестр: водолазы ГСЧС спасли пловца
08:56
Оккупанты ударили двумя ракетами по Сумской области
08:46
В боях за Лисичанск Россия равняла города с землей, в Донецкой области будет то же - британская разведка
08:42
В России заговорили о "реваншистских стремлениях" Японии
08:25
Россияне убили двух жителей Бахмута
08:22
Джонсон анонсировал военную помощь Украине на 100 млн фунтов от Шотландии и Уэльса
08:13
Премьер Швеции привезла в Киев письмо о признании Запорожской Сечи как государства
Все новости...