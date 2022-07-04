Мариупольцы умирают из-за нехватки лекарств, спортсмену ампутировали ноги – мэр

Жители Мариуполя умирают от недостатка лекарств: в оккупированном городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами со щитовидной железой.

Источник: законно избранный городской глава Мариуполя Вадим Бойченко, горсовет

Детали: Мэр Вадим Бойченко подчеркнул, что люди с такими болезнями находятся в зоне риска и не могут ждать, когда оккупанты доставят медикаменты. Их жизнь под угрозой.

Более 2 месяцев российские захватчики и их пособники, самопровозглашенные власти Мариуполя, блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству еды и медикаментам.

Людей фактически толкают на выживание.

Прямая речь: "Вчера здоровому спортсмену – 2 метра ростом и 120 кг веса – ампутировали две ноги. Почему? После пережитого стресса из-за военных действий у него произошел инсулиновый криз. Из-за отсутствия в городе необходимых медикаментов и медицинского сопровождения он стал человеком с инвалидностью.

И это не редкий случай. Вместо качественного лечения с препаратами – ампутация конечностей. "Быстрые решения", которые калечат и убивают мариупольцев".

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Детали: Бойченко призывает международное сообщество дать оценку гуманитарной катастрофе в Мариуполе и геноциду жителей города.

Он просит сделать все возможное, чтобы организовать помощь мариупольцам.