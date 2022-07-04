В ВСУ опровергли информацию The Economist, что украинские военные вплотную к Херсону

Информация СМИ, что украинские военные находятся в километре от окрестностей Херсона, не соответствуют действительности.

Источник: начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк во время брифинга

Детали: У Гуменюк спросили информацию, которую обнародовал The Economist, что Вооруженные силы находятся в одном километре от Херсона. Она объяснила, что это заявление не только неправдиво, но и может вредить военным и освободительным.

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Прямая речь Гуменюк: "Продвижение войск могут комментировать только военные. Любые аналитики, депутаты, другие политические и просто активные деятели только вредят подобными заявлениями и провозглашением такой информации.

Во-первых, она не соответствует действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, оно вредит не только военной операции, но и имиджу тех, кто это заявляет".

В то же время Гуменюк отметила, что украинские военные на юге страны "продвигаются медленно, но уверенно", сохраняя тишину в рамках военной операции.