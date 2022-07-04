Сезон УПЛ начнется в Киеве и четырех областях – Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что начать новый сезон УПЛ предлагают помимо столицы в Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Источник: Павелко в эфире ютуб-канала "Чистий Підкаст", которого цитирует "Трибуна"

Прямая речь Павелко: "Старт Украинской премьер-лиги – Киев, Киевская область, Львовская область, Закарпатская область, и, пожалуй, Тернопольская. Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре.

Мы будем работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах, предварительно, начался чемпионат. Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов.

Напомним: В июне сообщалось, что новый чемпионат УПЛ начнется в августе.