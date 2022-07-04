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Сезон УПЛ начнется в Киеве и четырех областях – Павелко

Роман ПетренкоПонедельник, 4 июля 2022, 18:44
"ДИНАМО" - "ШАХТЕР". 3 ОКТЯБРЯ. ФОТО МЗ FACEBOOK СТОЛИЧНОГО КЛУБА

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что начать новый сезон УПЛ предлагают помимо столицы в Киевской, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

Источник: Павелко в эфире ютуб-канала "Чистий Підкаст", которого цитирует "Трибуна"

Прямая речь Павелко: "Старт Украинской премьер-лиги – Киев, Киевская область, Львовская область, Закарпатская область, и, пожалуй, Тернопольская. Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре.

Мы будем работать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах, предварительно, начался чемпионат. Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов.

Напомним: В июне сообщалось, что новый чемпионат УПЛ начнется в августе.

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Темы: футболспортвойна
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