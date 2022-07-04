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Зеленский "тоненько напомнил" украинским чиновникам в Лугано о войне

Роман ПетренкоПонедельник, 4 июля 2022, 19:28
зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский во время выступления на конференции по восстановлению в Лугано пригласил в страну людей, которых он увидел в зале через экран, но не видел в Украине от начала войны.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "В самом начале выступления уважаемый президент Кассис (президент Швейцарии – ред.) сказал, что он здесь видит большую делегацию. Я тоже был удивлен, что делегация довольно велика.

И я хотел бы пригласить некоторых людей, которых я увидел через экран, я не видел их все эти месяцы войны. Я очень хотел бы их пригласить, потому что у нас восстановление в Украине, восстановление государства. Я просто хотел им напомнить.

Потому что это важно. Война в Украине. Там, где работают эти люди. Мне кажется, я очень тоненько напомнил им.

Детали: Зеленский не уточнил, кого имеет в виду.

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Напомним: Глава Чернигова Владислав Атрошенко с двух попыток не смог пересечь границу с Польшей на пункте пропуска "Краковец", чтобы принять участие в конференции.

Темы: Зеленскийвойна
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