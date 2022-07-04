В российском МГУ будут готовить магистров по противодействию "цветным революциям"

Факультет политологии Московского государственного университета (МГУ) открыл набор студентов на магистерскую программу подготовки специалистов "в области противодействия технологиям современных информационных, гибридных, торговых войн и цветных революций".

Источник: российская служба Радио Свобода, сайт факультета

Детали: Магистерская программа называется "Информационные и гибридные войны".

В 2022 году на нее выделено 20 мест, обучение проводится на платной основе.

Как сказано в описании, цель программы – обеспечить подготовку специалистов, способных "планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям гибридного типа".

В качестве обязательных дисциплин в учебном плане названы "Психология экстремальных состояний", "Нейролингвистическое программирование и иные техники эффективной коммуникации в политике", "Новейшая практика информационных операций в российско-американских отношениях", "Особенности противодействия современным технологиям цветных революций", "Аналитическое сопровождение специальных военных и полицейских операций", а также "Спецпропаганда и борьба с фейками в условиях специальных военных и полицейских операций". Определения "цветных революций" и "гибридных войн" в описании нет.

Куратором программы назначен политолог Андрей Манойло, автор докторской диссертации на тему "Роль культурно-цивилизационных моделей и технологий информационно-психологического воздействия в разрешении международных конфликтов" и монографии "Информационная война как инструмент внешней агрессии и территориальной экспансии: учебное пособие".