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В российском МГУ будут готовить магистров по противодействию "цветным революциям"

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 июля 2022, 20:16
В российском МГУ будут готовить магистров по противодействию цветным революциям
факультет политологии МГУ, фото с сайта факультета

Факультет политологии Московского государственного университета (МГУ) открыл набор студентов на магистерскую программу подготовки специалистов "в области противодействия технологиям современных информационных, гибридных, торговых войн и цветных революций".

Источник: российская служба Радио Свобода, сайт факультета

Детали: Магистерская программа называется "Информационные и гибридные войны".

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В 2022 году на нее выделено 20 мест, обучение проводится на платной основе.

Как сказано в описании, цель программы – обеспечить подготовку специалистов, способных "планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям гибридного типа".

В качестве обязательных дисциплин в учебном плане названы "Психология экстремальных состояний", "Нейролингвистическое программирование и иные техники эффективной коммуникации в политике", "Новейшая практика информационных операций в российско-американских отношениях", "Особенности противодействия современным технологиям цветных революций", "Аналитическое сопровождение специальных военных и полицейских операций", а также "Спецпропаганда и борьба с фейками в условиях специальных военных и полицейских операций". Определения "цветных революций" и "гибридных войн" в описании нет.

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Куратором программы назначен политолог Андрей Манойло, автор докторской диссертации на тему "Роль культурно-цивилизационных моделей и технологий информационно-психологического воздействия в разрешении международных конфликтов" и монографии "Информационная война как инструмент внешней агрессии и территориальной экспансии: учебное пособие".

Темы: Росcияобразованиеинформационная война
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