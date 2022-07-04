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Украина должна завершить войну с Россией на своих условиях – Джонсон

Понедельник, 4 июля 2022, 22:35

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна завоевать первенство в войне против России и завершить конфликт на своих условиях.

Об этом Джонсон заявил депутатам Палаты общин в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Наш немедленный приоритет – объединение с нашими союзниками с тем, чтобы Украина завоевала первенство в своем смелом противостоянии путинской агрессии", – сказал он.

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Британский премьер подчеркнул, что саммит НАТО в Мадриде "превзошел все ожидания единства и единодушной решимости Альянса поддерживать Украину столько, сколько необходимо".

"Все мы понимаем: если Путина не остановить в Украине, он найдет новые цели для своих реваншистских атак. И мы защищаем не какой-нибудь абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира: великим и могучим странам нельзя позволить расчленять своих соседей. Если это вообще позволить, ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности", – сказал Джонсон парламентариям.

Он подчеркнул, что Украина "должна иметь силу для того, чтобы завершить войну на условиях, описанных президентом Зеленским".

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский призвал собравшихся на саммите G7 мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину до конца года.

Следует отметить, что Джонсон оптимистично оценивает шансы на победу Украины и считает, что ВСУ способны отразить войска РФ в этом году.

Так, премьер-министр Великобритании убежден, что Вооруженные силы Украины отбили у РФ остров Змеиный, несмотря на попытки РФ утверждать, что она ушла оттуда "по собственной воле", и назвал это примером эффективности украинских военных.

Темы: Борис ДжонсонУкраинавойнаВеликобритания
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