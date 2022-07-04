Украина должна завершить войну с Россией на своих условиях – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина должна завоевать первенство в войне против России и завершить конфликт на своих условиях.

Об этом Джонсон заявил депутатам Палаты общин в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Наш немедленный приоритет – объединение с нашими союзниками с тем, чтобы Украина завоевала первенство в своем смелом противостоянии путинской агрессии", – сказал он.

Британский премьер подчеркнул, что саммит НАТО в Мадриде "превзошел все ожидания единства и единодушной решимости Альянса поддерживать Украину столько, сколько необходимо".

"Все мы понимаем: если Путина не остановить в Украине, он найдет новые цели для своих реваншистских атак. И мы защищаем не какой-нибудь абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира: великим и могучим странам нельзя позволить расчленять своих соседей. Если это вообще позволить, ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности", – сказал Джонсон парламентариям.

Он подчеркнул, что Украина "должна иметь силу для того, чтобы завершить войну на условиях, описанных президентом Зеленским".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский призвал собравшихся на саммите G7 мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину до конца года.

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Следует отметить, что Джонсон оптимистично оценивает шансы на победу Украины и считает, что ВСУ способны отразить войска РФ в этом году.

Так, премьер-министр Великобритании убежден, что Вооруженные силы Украины отбили у РФ остров Змеиный, несмотря на попытки РФ утверждать, что она ушла оттуда "по собственной воле", и назвал это примером эффективности украинских военных.