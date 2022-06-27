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Зеленский сказал G7, что хочет закончить войну в этом году

Елена РощинаПонедельник, 27 июня 2022, 13:53
Зеленский сказал G7, что хочет закончить войну в этом году
Владимир Зеленский выступил на саммите G7, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский призвал собравшихся на саммите G7 мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину до конца года.

Источник: "Le Monde" со ссылкой на Agence France Press (AFP) и его источник, "Sky News" со ссылкой на два источника, "Reuters", Зеленский в Telegram

Детали: Два дипломата ЕС сказали, что Зеленский в обращении к лидерам стран "Большой семерки" 27 июня сказал, что хочет прекратить войну до конца этого года, до наступления зимы.

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Лидеры G7 собрались в немецких Альпах, Зеленский обращался к ним за закрытыми дверями по видеосвязи. По его словам, война рискует пылать дальше.

Зеленский призвал лидеров G7 приложить максимум усилий, чтобы закончить войну до конца года, в том числе путем ужесточения санкций против России, сообщил источник.

По данным "Reuters", украинский лидер попросил "Большую семерку" о системах противовоздушной обороны, санкциях против РФ и помощи с экспортом зерна.

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Позже Зеленский сам написал, что, среди прочего, призвал к ограничению цены на нефть, которую экспортирует страна-агрессор.

Также президент говорил о послевоенном восстановлении Украины.

Темы: войнаЗеленскийG7
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