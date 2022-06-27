Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский сказал G7, что хочет закончить войну в этом году

Елена РощинаПонедельник, 27 июня 2022, 13:53
Владимир Зеленский выступил на саммите G7, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский призвал собравшихся на саммите G7 мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину до конца года.

Источник: "Le Monde" со ссылкой на Agence France Press (AFP) и его источник, "Sky News" со ссылкой на два источника, "Reuters", Зеленский в Telegram

Детали: Два дипломата ЕС сказали, что Зеленский в обращении к лидерам стран "Большой семерки" 27 июня сказал, что хочет прекратить войну до конца этого года, до наступления зимы.

Лидеры G7 собрались в немецких Альпах, Зеленский обращался к ним за закрытыми дверями по видеосвязи. По его словам, война рискует пылать дальше.

Зеленский призвал лидеров G7 приложить максимум усилий, чтобы закончить войну до конца года, в том числе путем ужесточения санкций против России, сообщил источник.

По данным "Reuters", украинский лидер попросил "Большую семерку" о системах противовоздушной обороны, санкциях против РФ и помощи с экспортом зерна.

ВИДЕО ДНЯ

Позже Зеленский сам написал, что, среди прочего, призвал к ограничению цены на нефть, которую экспортирует страна-агрессор.

Также президент говорил о послевоенном восстановлении Украины.

Темы: войнаЗеленскийG7
Главное сегодня

У украинцев не возьмут 600 миллионов гривень на Байрактары, а отдадут три БПЛА бесплатно

обновлено, фото, видеоЧисло погибших в результате ракетного удара в Кременчуге возросло до 14

В Турции заявили о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины

Путин подтвердил, что поедет на саммит G20, на котором выступит Зеленский

Зеленский о Баканове: Если бы хотел, уже уволил бы

Защитники показали, как уничтожают оккупантов на острове Змеиный

Все новости...
Данилов о воскресных обстрелах: Украинцы разозлились, наши ракеты найдут свои цели
Буданов: Россияне будут сражаться до конца, у них нет выхода
Россияне ударили ракетами по Полтаве и Кременчугу
ВСУ просят информ-тишины до завершения операции в Херсонской области
Последние новости
23:13
Минобороны РФ "предупредило" о взрыве Криворожской ТЭС: фейк опровергли в ДТЭК
23:10
Удар по Кременчугу: 40 пропавших без вести, десятки людей в тяжелом состоянии
23:07
Украина одержала промежуточную победу в морском арбитраже ООН против России
22:52
Вучич: Сербия должна двигаться в ЕС, хотя и не присоединяется к санкциям против РФ
22:50
ВИДЕООккупанты не умеют воевать и "сыпятся", как только у нас есть чем надавить – Зеленский
22:41
Многие люди успели выйти из ТРЦ в Кременчуге перед ударом – Зеленский
22:41
Украинская авиация накрыла огнем позиции двух ротных тактических групп РФ
22:37
ЕС ожидает "серьезных перебоев" в поставках российского газа
22:24
Россия за выходные выпустила по Украине ракет стоимостью $200 миллионов - Forbes
22:12
Как в фильме о репрессиях НКВД. Что происходит в оккупированном Херсоне
Все новости...