Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Утром россияне выпустили по Днепропетровщине 7 ракет – ОВА

Ольга ГлущенкоВторник, 5 июля 2022, 06:40
Утром россияне выпустили по Днепропетровщине 7 ракет – ОВА
иллюстративное фото разрушений на Днепропетровщине, ОВА

Во вторник утром россияне выпустили семь ракет по Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Утренняя ракетная атака на область. "Сосед" "дружественно" направил на нас 7 ракет!

Реклама:

6 из них наши военные сбили - над Днепром и Синельниковским районом.

Детали: В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание. Спасатели огонь потушили. Обошлось без пострадавших.

В городе Покров "прилет" в приватный сектор. В результате – разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции.

ВИДЕО ДНЯ

По предварительным данным, без пострадавших.

Темы: Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
Все новости...
Реклама: