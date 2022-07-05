Утром россияне выпустили по Днепропетровщине 7 ракет – ОВА

Во вторник утром россияне выпустили семь ракет по Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Утренняя ракетная атака на область. "Сосед" "дружественно" направил на нас 7 ракет!

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6 из них наши военные сбили - над Днепром и Синельниковским районом.

Детали: В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание. Спасатели огонь потушили. Обошлось без пострадавших.

В городе Покров "прилет" в приватный сектор. В результате – разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции.

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По предварительным данным, без пострадавших.