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Помощник нардепа работал на ФСБ и сливал разведданные – СБУ

Елена Рощина, Валентина РоманенкоВторник, 5 июля 2022, 10:22
Помощник нардепа, работавший на ФСБ, скриншот

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве помощника-консультанта народного депутата от "Слуги народа", который был российским агентом и вел разведывательно-подрывную деятельность в органах власти Украины.

Источник: СБУ и источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным спецслужбы, мужчину во время его поездки в Москву завербовал кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Юрий Водолазкий (возможно, Водолажский – ред.), который позже передал агента на "связь" своему руководителю.

Помощник нардепа находился на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Дмитрия Зубарева.

Своему российскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб деньги от 1,5 до 4 тысяч долларов. "Вознаграждение" возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения.

Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа, а информацию передавал через зашифрованный канал электронной связи.

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Не раз предатель встречался со своими кураторами на территории третьих стран, где получал задания и деньги.

Контрразведка СБУ провела спецоперацию в Киеве. Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он находится под стражей. Досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.

СБУ не называет имя подозреваемого, но показывает видео с ним.

От источника в правоохранительных органах "Украинской правде" стало известно, что изменник был помощником народного депутата Юрия Здебского. Тот был участником АТО в 2014-2016 годах, имеет звание полковника, а в 2019 году прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на Харьковщине.

Напомним: В июне СБУ разоблачила российских агентов в Кабинете министров и Торгово-промышленной палате. Одним из вербовщиков также был Юрий Водолазкий (или Водолажский).

Темы: шпионажФСБгосизменаСБУ
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