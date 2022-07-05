Оккупанты выпустили 6 ракет по Баштанке, в Николаеве разрушены жилые дома

Российские войска выпустили 6 ракет по городу Баштанка, что недалеко от Николаева, в самом областном центре в результате утренних вражеских прилетов разрушены жилые дома.

Источник: глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Замазеевой: "Очередное неспокойное утро для нашей родной Николаевщины. Небольшой город Баштанка только за утро атакован 6 вражескими ракетами, три из них сбиты. Снова прилет в район админздания.

Утром 5 июля под обстрелы попали два района города Николаева. Есть разрушение зданий. В том числе и жилых домов. На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется, но надеемся, что их не будет".

Фото Из Telegram замазеевой

Детали: Глава облсовета добавила, что оккупанты обстреляли также Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую и Галицыновскую общины – там есть разрушение частных жилых домов. Информация о пострадавших не поступала.

Позже Cенкевич сообщил, что в результате утренних ракетных ударов взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входные двери. В некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома.

По словам мэра, работники департамента ЖКХ и администрации района помогли людям зафиксировать повреждения, выдали пленку и ОСБ-плиты. Жителям верхних этажей помогли забить окна с помощью вышки. Также на местах работают правоохранители.

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Некоторые жители получили легкие ранения, но от медицинской помощи отказались.

Сенкевич также сообщил, что в Николаевской области есть попадания в объекты военной и гражданской инфраструктуры, на местах возникали пожары, но спасательные службы оперативно справились. Пострадавших нет.

В Баштанке от обстрелов пострадало здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде.

В селе Лиманы вражеский снаряд попал возле школы – здание повреждено ударной волной. По предварительным данным, без жертв.

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