Генштаб планирует контролировать перемещение военнообязанных
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места проживания или пребывания гражданам Украины, состоящим на военном учете, во время военного положения: он может действовать от 30 дней до года.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Генштаб напоминает, что закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года содержит норму о том, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки
Дословно: "В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.
Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.
Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, которые систематически пересекают административные границы в связи со служебной или личной необходимостью".
Детали: Генштаб ВСУ не предоставил других подробностей и попросил с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами, условиями военного положения и ведению войны.
Украинская правда направила информационный запрос для уточнений.
Министерство обороны давало определенные разъяснения по поводу мобилизации во время войны.
Справка: Пункт 4 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" гласит: "В военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины – без разрешения соответствующего руководителя)".
Военнообязанные не могут уезжать за границу во время войны за рядом исключений.
Особенности ведения воинского учета граждан Украины, которые временно находятся за границей, определяет Кабинет министров.
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