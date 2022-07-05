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Генштаб планирует контролировать перемещение военнообязанных

Елена РощинаВторник, 5 июля 2022, 13:48
Военный билет, Харьковский областной ТЦК и СП

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места проживания или пребывания гражданам Украины, состоящим на военном учете, во время военного положения: он может действовать от 30 дней до года.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Генштаб напоминает, что закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года содержит норму о том, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки

Дословно: "В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, которые систематически пересекают административные границы в связи со служебной или личной необходимостью".

Детали: Генштаб ВСУ не предоставил других подробностей и попросил с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами, условиями военного положения и ведению войны.

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Украинская правда направила информационный запрос для уточнений.

Министерство обороны давало определенные разъяснения по поводу мобилизации во время войны.

Справка: Пункт 4 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" гласит: "В военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины – без разрешения соответствующего руководителя)".

Пункт 4 статьи 37 закона
Пункт 4 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе"

Военнообязанные не могут уезжать за границу во время войны за рядом исключений.

Особенности ведения воинского учета граждан Украины, которые временно находятся за границей, определяет Кабинет министров.

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