В принудительной мобилизации женщин сейчас нет нужды – Минобороны
Понедельник, 4 июля 2022, 17:51
На сегодняшний день в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, также не планируется ограничений по выезду женщин за границу.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook
Детали: Маляр сообщила, что с 24 февраля в Украине принудительно не мобилизовали ни одну женщину, как и с 2014 года.
Дословно: "По состоянию на сейчас в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин.
Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сейчас такие ограничения не планируются".
Что предшествовало: В середине июня российские пропагандисты распространяли фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.