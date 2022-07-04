В принудительной мобилизации женщин сейчас нет нужды – Минобороны

На сегодняшний день в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, также не планируется ограничений по выезду женщин за границу.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в Facebook

Детали: Маляр сообщила, что с 24 февраля в Украине принудительно не мобилизовали ни одну женщину, как и с 2014 года.

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Дословно: "По состоянию на сейчас в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин.

Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сейчас такие ограничения не планируются".

Что предшествовало: В середине июня российские пропагандисты распространяли фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины.