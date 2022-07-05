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В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов

Ирина БалачукВторник, 5 июля 2022, 14:17
В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов
Фото из паблика "Типичный Донецк"

В оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов, который российские захватчики разместили в "Камаз центре" в Киевском районе города.

Источник: фото и видео в Telegram-паблике оккупантов "Типичный Донецк"

Детали: Об обстрелах Киевского района начали массово сообщать утром 5 июля. На видео видны клубы дыма, а также слышно, как детонируют снаряды.

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Отмечается, что два человека погибли и еще двое мирных жителей получили ранения.

Также сообщается, что в Ворошиловском районе Донецка поврежден мост. По данным оккупантов, снаряды попали в районе супермаркета "MOLOKO" возле парка Щербакова.

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Темы: Донецквойна
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