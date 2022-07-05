Оккупанты нанесли массированный удар по Славянску – мэр

Захватчики осуществили массированный обстрел города Славянск Донецкой области, погибли 2 и еще 7 жителей ранены.

Источник: мэр Славянская Вадим Лях в Facebook, начальник Донецькой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Ляха: "Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже".

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Детали: В зону обстрела попал также местный рынок. В зону обстрела попал также местный рынок. По данным начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко известно о 2 погибших и 7 раненых.

Что предшествовало: 3 июля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области, власти сообщали о многих убитых и раненых.