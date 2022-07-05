Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты нанесли массированный удар по Славянску – мэр

"Украинская правда"Вторник, 5 июля 2022, 15:28
Фото "Радіо Свобода"

Захватчики осуществили массированный обстрел города Славянск Донецкой области, погибли 2 и еще 7 жителей ранены.

Источник: мэр Славянская Вадим Лях в  Facebook, начальник Донецькой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Ляха: "Славянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже".

Детали: В зону обстрела попал также местный рынок. В зону обстрела попал также местный рынок. По данным начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко известно о 2 погибших и 7 раненых.

Что предшествовало: 3 июля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области, власти сообщали о многих убитых и раненых.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаСлавянск
Главное сегодня

В Раду внесли законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине

видеоЗеленский о разрешениях от Генштаба: Прошу не принимать без меня подобных решений

Два министра правительства Британии ушли в отставку в знак протеста против действий Джонсона

На Донетчине враг сосредоточился на захвате дороги Бахмут - Лисичанск - сводка Генштаба

фотоПосле вступления Финляндии в НАТО Россия внезапно отвела свои войска от финской границы

Оккупанты свозят российский персонал на захваченную ЗАЭС – разведка ССО

Все новости...
война
Генштаб дал еще одно разъяснение о контроле передвижения военнообязанных
Почти по всей Украине воздушная тревога
В оккупированном Бердянске раздались взрывы
Последние новости
01:21
Путь, который должен начаться уже сейчас – генсек ООН о восстановлении Украины
00:21
Сумщина: россияне били по 5 пограничным общинам
23:50
Россияне захватили в Мариуполе 2 иностранных судна – Reuters
23:49
фотоСорок тысяч евро в авоське над Киевом: мошенник "эвакуировал" украденную наличку коптером
23:38
фотоПолиция разогнала ЛГБТ-акцию в Анкаре: из 50 человек задержали не менее 30
23:14
фотоРакетный обстрел Хмельнитчины: россияне целились в водонапорную башню
23:02
За сутки ПВО отминусовала 9 крылатых ракет врага, а ударная авиация – 2 склада боеприпасов РФ
22:33
видеоРазведка ССО помогла арте уничтожить российские "Ураганы"
22:26
Экономические новости 5 июля: госслужащие вывезли за границу 5 миллионов долларов, суд арестовал банк россиянина
22:25
НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии – заместитель генсека
Все новости...