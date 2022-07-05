Военнообязанные должны брать разрешение на выезд с места жительства – Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что призывники и военнообязанные, планирующие выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны брать разрешения в территориальных центрах комплектования.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь главнокомандующего: "Уважаемые граждане – призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству!

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Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК".

Детали: Залужный опубликовал соответствующие документы, регламентирующие порядок предоставления разрешения.

Главнокомандующий также заверил, что "никаких указаний на препятствование перемещению лиц в течение ближайших дней со стороны военного командования не было".

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Согласно документам, разрешение для выезда призывникам, военнообязанным и резервистам выдается руководителем ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете.

Для справки: Место нахождения на военном учете определяет соответствующая отметка в удостоверении о приписке к призывному участку, военном билете лица рядового, сержантского и старшинского состава, офицера запаса и временном удостоверении военнообязанного. Также разрешение для выезда военнообязанным, забронированным за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, за предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и на военное время, может выдавать руководитель ТЦК и СП, который оформлял удостоверение об отсрочке или удостоверял соответствующую выписку из приказа Министерства экономики Украины.

Руководитель ТЦК и СП выдает разрешение по заявлению таким категориям граждан Украины:

1) призывникам:

которым предоставлена ​​отсрочка от призыва на срочную военную службу на срок до 1 года, но не позднее даты окончания отсрочки;

имеющим право на отсрочку на срок до 1 года, но не позднее даты окончания отсрочки;

другим – по решению руководителя ТЦК и СП при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных, семейные обстоятельства и т.п.) на срок до 30 суток;

2) военнообязанным и резервистам:

не подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации на основании документов, предоставляющих право на отсрочку, на срок до 1 года, но не позднее даты окончания права на отсрочку;

забронированным на период мобилизации и военное время (по ходатайству органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия и т.п.) на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия удостоверения об отсрочке;

в отдельных случаях по решению руководителя ТЦК и СП остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с предоставлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.

Разрешение не предоставляется гражданам Украины, которые:

исключены из военного учета в соответствии с частью 6 статьи 37 закона о воинской обязанности и военной службе. Основанием их выезда за пределы проживания с момента объявления мобилизации и военное время является соответствующая запись и отметка об исключении из военного учета в военном билете;

отбывают в командировки и являются военнообязанными, забронированными на период мобилизации и военное время, при наличии паспорта гражданина Украины, военного билета (временного удостоверения военнообязанного), удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и военное время или заверенной руководителем ТЦК и СП выписки из приказа Министерства экономики Украины и удостоверения о командировке;

являются призывниками, военнообязанными и резервистами и сняты с военного учета и в соответствии с абзацами 2 пунктов 1 и 2 части 5 статьи 37 о воинской обязанности и военной службе (выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту проживания). Основанием для их выезда за пределы проживания (места пребывания) является соответствующая отметка о снятии с военного учета в удостоверении о приписке к призывному участку, военном билете или временном удостоверении военнообязанного. Такие граждане обязаны встать на военный учет в течение 7 суток с даты снятия с военного учета.

Обновлено: Позднее представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины Александр Хлысь отметил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в пределах области или столицы и области – этого не нужно.

Прямая речь: "Если в пределах области - не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области - тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение".