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Генштаб дал еще одно разъяснение о контроле передвижения военнообязанных

Валентина РоманенкоВторник, 5 июля 2022, 19:40
иллюстративное фото ВСУ

Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Источник: представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины Александр Хлысь, которого цитирует Facebook-страница ГШ

Прямая речь: "Если в пределах области - не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области - тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение".

Детали: По словам представителя ГШ, соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.

Также полковник Хлысь допустил использование приложения "Дія" для военного учета в будущем.

Что предшествовало: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что призывники и военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получать разрешения в территориальных центрах комплектования.

Темы: войнаГенштаб
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