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На военной базе в Мелитополе погибли свыше 200 оккупантов - мэр

"Украинская правда"Вторник, 5 июля 2022, 16:53
На военной базе в Мелитополе погибли свыше 200 оккупантов - мэр
Скриншот

На уничтоженной Вооруженными силами Украины военной базе в Мелитополе погибли более 200 оккупантов, еще 300 были ранены.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона

Прямая речь Федорова: "Свыше 200 рашистов было полностью уничтожены, это не по официальной, но по достаточно достоверной информации. Более 300 рашистов были ранены".

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Детали: По его словам, удары были нанесены по складам с горючим, боеприпасами, казармам российских захватчиков.

Что предшествовало: В ночь на 3 июля ВСУ вывели из строя одну из 4 военных баз россиян в Мелитополе. Позже стало известно, что удар был нанесен Мелитопольскому аэродрому, на котором оккупанты разместили свою базу.

Темы: войнаМелитополь
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