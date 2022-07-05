В Хмельницкой области "прилетели" 3 вражеские ракеты: есть травмированный
Вторник, 5 июля 2022, 21:28
В Хмельницкий район попало 3 российские ракеты, выпущенные оккупантами.
Источник: председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram, "Суспільне"
Прямая речь: "По состоянию на 20.30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе.
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Выехал на место происшествия. Детальнее с самого места происшествия".
Детали: Председатель Ярмолинецкого территориального общества Андрей Шутяк сообщил, что в результате ракетного удара на территории Ярмолинецкого территориальной громады травмировался один человек, погибших нет.
По его словам, у травмированного — осколочное ранение ягодицы, его госпитализировали.
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Напомним:
- Вечером 5 июля в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу, местные власти сообщили о прилетах в Хмельницкой области.