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В Хмельницкой области "прилетели" 3 вражеские ракеты: есть травмированный

Алена МазуренкоВторник, 5 июля 2022, 21:28
В Хмельницкой области прилетели 3 вражеские ракеты: есть травмированный
скриншот

В Хмельницкий район попало 3 российские ракеты, выпущенные оккупантами.

Источник: председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram, "Суспільне"

Прямая речь: "По состоянию на 20.30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе.

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Выехал на место происшествия. Детальнее с самого места происшествия".

Детали: Председатель Ярмолинецкого территориального общества Андрей Шутяк сообщил, что в результате ракетного удара на территории Ярмолинецкого территориальной громады травмировался один человек, погибших нет.

По его словам, у травмированного — осколочное ранение ягодицы, его госпитализировали.

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Напомним:

  • Вечером 5 июля в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу, местные власти сообщили о прилетах в Хмельницкой области.

Темы: ХмельнитчинаобстрелРосcиявойна
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