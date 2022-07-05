Ракетный обстрел Хмельнитчины: россияне целились в водонапорную башню

Российские оккупанты целились в водонапорную башню в Хмельницкой области: 3 ракеты попали на территорию одной из общин Хмельницкого района.

Источник: председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram

Прямая речь: "Во время воздушной тревоги, около 19.45, рашисты выпустили 4 ракеты по территории нашей области.

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Одну ракету сбили наши силы ПВО, обломки рухнули на территории Шепетовского района.

Три других ракеты попали на территорию одной из общин Хмельницкого района.

Целью ударов была водонапорная башня, полностью обеспечивающая водой общину".

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Детали: Гамалий добавил, что в результате взрывов, один человек ранен. Жертв нет.

Напомним: