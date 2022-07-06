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На восстановление Мариуполя нужно более $14 млрд – мэр

Ирина БалачукСреда, 6 июля 2022, 12:17
На восстановление Мариуполя нужно более $14 млрд – мэр
Уничтоженный оккупантами дом в Мариуполе. Фото из Telegram Мариупольского городского совета

Восстановление уничтоженного российскими оккупантами Мариуполя обойдется в более чем 14 млрд долларов, на то чтобы отстроить город нужно 7-10 лет.

Источник: Мариупольский городской совет со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко в Telegram

Детали: По словам мэра, из-за войны в городе уничтожены или повреждены 1 356 многоэтажных домов и 40% частных домов. Большинство из них не подлежит реконструкции.

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Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры для проживания 220 тысяч человек более чем в 14 млрд долларов.

Отмечается, что окончательная цифра будет известна после оценки разрушенных домов после деоккупации.

По словам мэра, Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес уже заявили о своей готовности помогать в восстановлении Мариуполя.

ВИДЕО ДНЯ

Городские власти сейчас сотрудничают с разными экспертами из городов, которые были разрушены во время Второй мировой войны – Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам – и изучаем их опыт восстановления.

Предыстория: 

Темы: Мариупольвойнанедвижимость
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