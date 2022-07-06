Из-за массового пьянства оккупантам в Запорожской области запретили продажу алкоголя – разведка

В оккупированной Запорожской области захватчики массово злоупотребляют алкогольными напитками, поэтому власти коллаборантов и военных вынуждены были запретить продажу алкоголя в некоторых районах региона.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Участились случаи покидания мест несения службы; пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии; нарушение правил пользования стрелковым оружием; ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии".

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Детали: Чтобы уменьшить моральное разложение подразделений, в ситуацию вмешалась комендатура Росгвардии и власть коллаборантов Михайловской общины, запретив магазинам продажу любого алкоголя военным РФ на территориях Михайловской и Роздольской общин.

Что предшествовало: В мае сообщалось, что российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области, а в "свободное от работы время" - сильно пьют, после чего устраивают между собой перестрелки и "поножовщину".