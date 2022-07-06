СБУ заподозрила в коллаборации владельца старейшего конезавода Украины

Служба безопасности Украины подозревает в коллаборантстве Сергея Гладкова - владельца Деркульского конного завода, расположенного в Луганской области.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно спецслужба: "СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом руководителя одного из крупнейших государственных агрохолдингов на востоке Украины. Коллаборант передал террористической организации "ЛНР" имущественный комплекс и продукцию госпредприятия на временно оккупированной территории Старобельского района.

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Среди похищенного имущества – оптовые партии урожая зерновых и старинные дома, внесенные в Единый реестр культурного наследия нашего государства.

При содействии агрессору оккупационная администрация обещала злоумышленнику "сохранение должности руководителя захваченного агрохолдинга".

Детали: Силовики не называют имя подозреваемого, но по данным источника УП, и как свидетельствует фото, обнародованное спецслужбой, речь идет о владельце старейшего конного завода Украины в селе Новодеркул Сергее Гладкове.

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Сообщается, что предпринимателю сообщено о подозрении в коллаборации с врагом.

"Продолжаются комплексные меры по его задержанию и привлечению к ответственности", - отмечают в СБУ.

Напомним: Практически вся территория Луганской области контролируется сейчас российскими оккупантами.

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