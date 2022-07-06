Самолет и вертолет Медведчука отдали на нужды защитников

Правоохранители отдали на нужды ВСУ вертолет и самолет, которые были в собственности семьи подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.

Источник: пресс-службы ОГП, департамента стратегических расследований Нацполиции

Дословно: "По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. В настоящее время правоохранители изъяли это имущество и передали в пользование Вооруженным силам Украины".

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Детали: Ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга Медведчука.

Что предшествовало: 22 июня Лычаковский районный суд Львова продлил арест подозреваемого в госизмене кума Путина, народного депутата Виктора Медведчука до 9 августа.