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Самолет и вертолет Медведчука отдали на нужды защитников

"Украинская правда"Среда, 6 июля 2022, 15:42
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Правоохранители отдали на нужды ВСУ вертолет и самолет, которые были в собственности семьи подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука.

Источник: пресс-службы ОГП, департамента стратегических расследований Нацполиции

Дословно: "По ходатайству Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Украины, подозреваемого в госизмене. В настоящее время правоохранители изъяли это имущество и передали в пользование Вооруженным силам Украины".

 
 

Детали: Ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга Медведчука.

 

Что предшествовало: 22 июня Лычаковский районный суд Львова продлил арест подозреваемого в госизмене кума Путина, народного депутата Виктора Медведчука до 9 августа.

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Темы: Медведчукарест
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