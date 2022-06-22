Суд продлил арест Медведчука без права залога

Лычаковский районный суд Львова продлил арест подозреваемого в госизмене кума Путина, народного депутата Виктора Медведчука до 9 августа.

Источник: решение суда от 9 июня, обнародованное в возобновившем работу реестре судебных решений

Детали: Согласно документу, судья удовлетворил ходатайство прокурора. Арест нардепа продлен на 60 дней без определения размера залога.

Как свидетельствуют данные на портале "Судебная власть", защита Медведчука обжаловала это решение.

Публичный доступ к государственным реестрам, в частности, судебным решениям, был закрыт с началом полномасштабной войны. Судебный реестр возобновил работу 20 июня.

На сайте реестра указано, что доступ к нему осуществляется в тестовом (ограниченном) режиме. Для предотвращения угроз жизни и здоровью судей и участников судебного процесса, а также в случае обнаружения признаков киберугрозы, доступ к реестру или отдельным решениям в нем может быть ограничен.

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