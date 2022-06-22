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Суд продлил арест Медведчука без права залога

Валентина Романенко, Соня ЛукашоваСреда, 22 июня 2022, 17:11
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК. ФОТО: GETTY IMAGES

Лычаковский районный суд Львова продлил арест подозреваемого в госизмене кума Путина, народного депутата Виктора Медведчука до 9 августа.

Источник: решение суда от 9 июня, обнародованное в возобновившем работу реестре судебных решений

Детали: Согласно документу, судья удовлетворил ходатайство прокурора. Арест нардепа продлен на 60 дней без определения размера залога.

Как свидетельствуют данные на портале "Судебная власть", защита Медведчука обжаловала это решение.

Публичный доступ к государственным реестрам, в частности, судебным решениям, был закрыт с началом полномасштабной войны. Судебный реестр возобновил работу 20 июня.

На сайте реестра указано, что доступ к нему осуществляется в тестовом (ограниченном) режиме. Для предотвращения угроз жизни и здоровью судей и участников судебного процесса, а также в случае обнаружения признаков киберугрозы, доступ к реестру или отдельным решениям в нем может быть ограничен.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
  • За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле дома Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
  • Розыском беглого депутата занималась Служба безопасности Украины совместно с прокурорами.
  • 12 апреля СБУ задержала Медведчука.

Темы: Медведчук
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