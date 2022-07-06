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В оккупированном Лисичанске осталось до 12 тысяч человек, их судьба тяжела - Верещук

Валентина РоманенкоСреда, 6 июля 2022, 22:43
В оккупированном Лисичанске осталось до 12 тысяч человек, их судьба тяжела - Верещук
ИРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО GLOBAL IMAGES UKRAINE VIA GETTY IMAGES

Во временно оккупированном городе Лисичанск Луганской области осталось до 12 тысяч человек.

Источник: вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Если вы говорите о Лисичанске, то там осталось 10-12 тысяч человек. Большинству удалось эвакуироваться, и я должен признать - у них была возможность эвакуироваться. Там остались люди, которые по определенным причинам, я не буду сейчас давать оценок, но и объективных, и, наверное, часто и субъективных, остались.

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И то, что сейчас с ними происходит, к сожалению, это то печальное последствие, когда люди не слышали и не слушали власть, когда мы говорили и устраивали им возможности для эвакуации".

Детали: По словам Верещук, судьба оставшихся жителей Лисичанска тяжелая. Россияне забирают их в фильтрационные лагеря, проводят тщательную проверку на предмет патриотичности или принадлежности к ВСУ, избивают и пытают.

"Воевали ли родственники, или в ТрО, или татуировки есть, или еще что-то, или даже видео, или пост в Facebook, что бы близко напоминало об украинской позиции", - добавила министр.

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Она в очередной раз отметила важность эвакуации с территорий, которым грозит оккупация, когда она возможна.

Также Верещук призвала жителей не верить оккупантам и не возвращаться в Мариуполь, тем более с маленькими детьми.

Что предшествовало: 3 июля Генштаб сообщил, что после тяжелых боев Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.

Темы: Лисичанскоккупация
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