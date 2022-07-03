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ВСУ отошли из Лисичанска после тяжелых боев

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 июля 2022, 19:28
уничтоженный оккупантами Лисичанск, фото С TELEGRAM Сергея ГАЙДАЯ

Силы обороны Украины отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

В условиях кратного превосходства русских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. В целях сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе".

Детали: В Генштабе добавили, что продолжают борьбу.

"К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма – нужны материально-технические ресурсы… Мы вернемся и обязательно победим!", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: Утром 3 июля стало известно, что оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска.

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При этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину об оккупации всей Луганской области.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье заявлял, что в окрестностях Лисичанска идут бои, но город не находится окончательно под контролем российской армии.

Темы: ЛисичанскГенштабвойна
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