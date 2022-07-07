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Данилов: У России теперь есть силы атаковать только на одном направлении фронта

Анастасия КалатурЧетверг, 7 июля 2022, 06:09
Данилов: У России теперь есть силы атаковать только на одном направлении фронта
ФОТО: GETTY

Россия больше не в силах атаковать более чем на одном направлении фронта.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов, цитируемый WSJ

Детали: Данилов сказал, что через четыре месяца после начала вторжения появились признаки истощения арсенала России.

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Тем не менее, WSJ пишет, что после первых ошибок Россия нашла тактику, которая работает. На начальном этапе вторжения россияне пытались совершить прорывы вглубь украинской территории. Они в значительной степени потерпели неудачу и потеряли элитные подразделения. Сейчас российские войска наступают шагами под прикрытием артиллерии. Данилов сказал, что Россия скапливает очень большое количество артиллерии и бронетехники на каждом квадратном километре, с которым мы не в состоянии справиться, и это дает россиянам преимущество.

Данилов сказал, что пока Украина должна вести оборонную войну. Прибытие в прошлом месяце американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS позволило Украине нанести удар именно по тем российским целям, которые раньше были вне досягаемости украинского оборудования. По его словам, россияне "беззащитны перед ними (HIMARS – Ред.)". Данилов сказал, что Украине требуются еще десятки таких пусковых установок. По словам Данилова, украинская армия использовала так много вооружений и боеприпасов советских времен, что постепенно ей необходимо будет полагаться на вооружение НАТО.

Темы: войнаРосcияСНБО
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