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Россияне обманом "мобилизуют" местных в Лисичанске и Северодонецке – Гайдай

Елена РощинаЧетверг, 7 июля 2022, 08:13
Россияне обманом мобилизуют местных в Лисичанске и Северодонецке – Гайдай
Луганщина, фото из Telegram Сергея Гайдая

Российские оккупанты накапливают силы среди местных в захваченных городах Лисичанск и Северодонецк, захватить автосообщение между Лисичанском и Бахмутом им не удается.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Недолгой была вера в "асвабадителей" у тех, кто оставался в Луганской области целенаправленно.

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Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли.

Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина".

Детали: По словам Гайдая, за счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, "чтобы завершить выполнение хотя бы какого-то задания".

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Глава ОВА ожидает очередного усиления со стороны россиян.

Прямая речь: "Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное и разрешено стирать с лица земли крупные города – что-то получается.

Но захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут россиянам не удается уже третий месяц. Они контролируют только те участки, от которых мы отошли на новые оборонительные позиции.

Пока держали Лисичанск, ни одним метром этой дороги враг не овладел. Для них это очередная "Великая битва".

Темы: Луганская областьоккупацияСеверодонецкЛисичанск
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