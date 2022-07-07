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СБУ на Львовщине схватила преступников, которые "зарабатывали" миллионы на схемах растаможки

"Украинская правда"Четверг, 7 июля 2022, 13:34
СБУ на Львовщине схватила преступников, которые зарабатывали миллионы на схемах растаможки
Фото СБУ

СБУ обезвредила группу дельцов во Львовской области, которые организовали схему незаконного растамаживания импортных автомобилей и зарабатывали на ней миллионы.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По этой схеме на территорию нашей страны въехало более 40 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. В состав группировки входили чиновники Львовской таможни, трое брокеров и гражданин одной из стран ЕС.

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Детали: Дельцам платили взятки за создание "зеленого коридора" на въезд автомобилей и за подделку документов для постановки на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации.

 

У задержанных нашли "черную бухгалтерию" с доказательствами противоправной деятельности и наличными на сумму 1,2 млн грн.

Что предшествовало: 4 июля Служба безопасности Украины обезвредила организованную группировку, которая занималась противоправной легализацией иностранцев в нашем государстве. Незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.

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Темы: СБУЛьвовщина
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