В Херсоне оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть потери – разведка
В Херсоне российские оккупанты регулярно сжигают тела военных, чтобы скрыть их количество и причины гибели.
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Детали: В окрестностях оккупированного Херсона неоднократно находили места с большим количеством обгоревших остатков тел. Повреждения от огня не позволяют идентифицировать погибших.
По информации ведомства, сначала на месте происшествия слышали взрыв, после чего возникал пожар. К тушению огня не допускали спасателей.
Дословно ГУР: "Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за результат артиллерийских обстрелов и последующих пожаров".
Также в разведке добавили, что в оккупированном Херсоне продолжается поиск медицинских работников, так как врачи, которые еще остались в городе, отказываются сотрудничать с противником. Особенно не хватает анестезиологов.
Предыстория:
- Россияне планируют организовать "референдумы" относительно создания квазиреспублик на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
- В Херсонской области из-за нехватки денег у населения в магазинах стал актуальным "натуральный обмен".