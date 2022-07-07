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В Херсоне оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть потери – разведка

"Европейская правда"Четверг, 7 июля 2022, 13:41
Фото ГУР

В Херсоне российские оккупанты регулярно сжигают тела военных, чтобы скрыть их количество и причины гибели.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: В окрестностях оккупированного Херсона неоднократно находили места с большим количеством обгоревших остатков тел. Повреждения от огня не позволяют идентифицировать погибших.

По информации ведомства, сначала на месте происшествия слышали взрыв, после чего возникал пожар. К тушению огня не допускали спасателей. 

Дословно ГУР: "Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за результат артиллерийских обстрелов и последующих пожаров".

Также в разведке добавили, что в оккупированном Херсоне продолжается поиск медицинских работников, так как врачи, которые еще остались в городе, отказываются сотрудничать с противником. Особенно не хватает анестезиологов.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россияне планируют организовать "референдумы" относительно создания квазиреспублик на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.
  • В Херсонской области из-за нехватки денег у населения в магазинах стал актуальным "натуральный обмен".

Темы: Херсоноккупацияразведка
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