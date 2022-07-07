В Херсоне оккупанты сжигают тела, чтобы скрыть потери – разведка

В Херсоне российские оккупанты регулярно сжигают тела военных, чтобы скрыть их количество и причины гибели.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: В окрестностях оккупированного Херсона неоднократно находили места с большим количеством обгоревших остатков тел. Повреждения от огня не позволяют идентифицировать погибших.

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По информации ведомства, сначала на месте происшествия слышали взрыв, после чего возникал пожар. К тушению огня не допускали спасателей.

Дословно ГУР: "Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за результат артиллерийских обстрелов и последующих пожаров".

Также в разведке добавили, что в оккупированном Херсоне продолжается поиск медицинских работников, так как врачи, которые еще остались в городе, отказываются сотрудничать с противником. Особенно не хватает анестезиологов.

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