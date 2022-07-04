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На оккупированной Херсонщине процветает натуральный обмен, продукты берут в кредит – разведка

"Украинская правда"Понедельник, 4 июля 2022, 15:12
На оккупированной Херсонщине процветает натуральный обмен, продукты берут в кредит – разведка
Фото пресс-служба ГУР

В оккупированной российскими войсками Херсонские области из-за нехватки денег у населения возобновили так называемый "натуральный обмен" в магазинах.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Подробности: По данным разведки, продавец и покупатель каждый раз договариваются о курсе натурального обмена. Также население вынуждено брать продукты в кредит под 10 – 20%.

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Кроме того, захватчики продолжают угонять коммунальщиков, бывших руководителей исполнительной власти, вывозят из оккупированного региона данные об избирателях.

Что предшествовало:

  • Российские оккупанты планируют организовать так называемые "референдумы" о создании квазиреспублик на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.
  • По данным издания The Economist, ВСУ подошли вплотную к окрестностям оккупированного Херсона, однако еще не имеют нужных сил и средств для освобождения города.

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Темы: войнаХерсонская область
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