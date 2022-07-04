На оккупированной Херсонщине процветает натуральный обмен, продукты берут в кредит – разведка

В оккупированной российскими войсками Херсонские области из-за нехватки денег у населения возобновили так называемый "натуральный обмен" в магазинах.

Источник: пресс-служба ГУ разведки МО Украины

Подробности: По данным разведки, продавец и покупатель каждый раз договариваются о курсе натурального обмена. Также население вынуждено брать продукты в кредит под 10 – 20%.

Кроме того, захватчики продолжают угонять коммунальщиков, бывших руководителей исполнительной власти, вывозят из оккупированного региона данные об избирателях.

Что предшествовало: