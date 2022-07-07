Елена Зеленская появилась на обложке "Time" со своей историей

Первая леди Украины Елена Зеленская попала на обложку "Time", известный американский журнал опубликовал ее историю проживания войны.

Источник: Time

Детали: В мае президент Украины Владимир Зеленский второй раз попал на обложку в Time, а теперь журнал посвятил материал его супруге.

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20 июня Елена Зеленская говорила изданию о травме войны, которую переживают украинцы, и своих попытках помочь им преодолеть такую ​​травму.

"Time" пишет, что Зеленская и сама переживает травму войны: для нее она началась на рассвете 24 февраля.

В ночь перед вторжением России в Украину первая леди записала себе подготовить "тревожный чемодан" для семьи, но так и не дошла до этого. Не сделал этого и ее муж: Владимир Зеленский видел отчеты разведки, но не верил, что россияне решатся на нападение.

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Начало войны заставило семью Зеленских разделиться: президент остался в Киеве руководить страной, а его жена скрывалась с двумя детьми.

Жена президента не хотела уезжать, но опасность не оставляла выбора ей, 9-летнему сыну Кириллу и 17-летней дочери Александре.

Западные спецслужбы предупредили Зеленского, что россияне преследуют цель убить или захватить его. Президент говорил, что враг обозначил его как мишень №1, а его семью – как мишень №2.

Зеленская с детьми не уехала из страны и не пряталась в подземном "бункере", они остались в Украине, но были вынуждены переезжать. Чтобы минимизировать риск убийства, Зеленской и ее детям пришлось выйти из сети. Они не могли взять с собой мобильные устройства или войти в аккаунты в соцсетях, с помощью которых можно было их отследить.

Из соображений безопасности семье не разрешили общаться с президентом по видеосвязи. Неделями они общались только по защищенным телефонным линиям, о которых нужно было договориться заранее. Но дети много видели отца по телевидению.

Со временем протоколы безопасности смягчились, семье разрешили получить доступ к Интернету.

По словам Зеленской, неопределенность породила привычку максимально использовать удобства в тех местах, где они были, "потому что ты не знаешь, когда еще успеешь и когда в следующий раз попадешь в нормальный душ".

Проекты Зеленской по улучшению образования и здравоохранения страны были приостановлены, как и ее карьера сценариста. В окружении солдат она редко была уверена, где будет ночевать в ту или иную ночь.

Но через 10 недель после вторжения Зеленская вышла на публику и посвятила себя помощи стране справиться с травмами, как коллективными, так и личными, пишет издание.

8 мая, в День матери, Зеленская встретилась с Джилл Байден, первой леди США, в школе на западе Украины, превращенной в приют для семей перемещенных лиц. Появление стало для Зеленской началом нового амплуа. С этого времени она стала активным и заметным сторонником защиты Украины на международной арене.

Как отмечает "Time", после более чем двух месяцев скрытной жизни Зеленская наверстывает упущенное. Ее дни насыщены выступлениями, встречами, панельными дискуссиями и интервью.

Значительная часть работы первой леди сосредоточена на расширении возможностей организаций, специализирующихся на лечении травм, и связи их с государственными учреждениями, которые могут облегчить уход за людьми, которые в этом нуждаются.

В мае Зеленская запустила инициативу психологической поддержки украинцев. Сейчас она начала обучение психологов-консультантов, создала горячие линии по психическому здоровью и привлекала иностранных экспертов для оказания клинической поддержки.

"Time" отмечает, что психологические последствия войны огромны. По оценкам Министерства здравоохранения Украины, 15 миллионов человек – почти треть населения – вероятно нуждаются в психиатрической помощи. Около 8 миллионов были перемещены из-за войны войны. Количество военнослужащих возросло примерно в три раза с начала вторжения до более 700 000 человек – и многие из них, вероятно, получают травмы во время службы.

"Это может иметь огромные последствия для страны, если мы закончим посттравматическим стрессом, который не лечим после войны", - сказала Зеленская в интервью TIME