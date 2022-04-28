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Зеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 апреля 2022, 15:11
Зеленский появился на обложке майского выпуска журнала Time
фото Александра Чекменtва для TIME

Президент Украины Владимир Зеленский снова попал на обложку известного американского журнала Time.

Источник: сайт и соцсети издания

Детали: Журнал содержит статью "Внутри мира Зеленского" журналиста Саймона Шустера, который провел две недели в апреле 2022 года в Офисе президента на Банковой, общался с Зеленским и его окружением.

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Дословно: "Моя просьба касалась не просто возможности задать вопросы президенту. Я хотел увидеть войну так, как переживают ее он и его команда. В течение двух недель в апреле мне позволили это сделать в резиденции на Банковой, следить за их распорядком и вертеться в кабинетах, где они сейчас живут и работают…

Его миссия (Зеленского) – сделать так, чтобы свободный мир переживал эту войну, как это переживает Украина: как вопрос собственного выживания. Кажется, ему это удается...

...он не жалеет о сделанном выборе (идти в президенты -ред.), даже с оглядкой на войну. "Ни на секунду", — сказал он мне в президентской резиденции. Он не знает, чем закончится война и как история опишет его место в ней. В данный момент он знает только то, что Украине нужен президент военного времени. И именно эту роль он намерен сыграть".

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Что предшествовало: В декабре 2019 года президент Украины впервые попал на обложку журнала Time (международную). Такой чести удостоился Владимир Зеленский. Материал о нем тоже писал Саймон Шустер. Статья называлась "Человек на рааспутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

В марте 2022 года Time тоже посвятил обложку Украине. На ней было помещено изображение цветов украинского флага и слова президента Владимира Зеленского, произнесенные во время речи в Европарламенте 1 марта: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму".

Темы: ЗеленскийвойнаСМИ
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