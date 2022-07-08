Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"

Пятница, 8 июля 2022, 00:26
ФОТО: GETTY

Заявление президента РФ Владимира Путина о "войне до последнего украинца" является еще одним доказательством продуманного российского геноцида – об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

ИсточникПодоляк в Twitter

Дословно: "Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида".

Что предшествовало: 7 июля Путин традиционно пытался запугать Украину и рассказывал о "загнивающем" Западе. Он заявил, что "Запад хочет воевать с нами (то есть с РФ) до последнего украинца".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Офис президентаПутинвойна
Главное сегодня

видеоВСУ попали по складу боеприпасов россиян в Новой Каховке, десятки убитых – ОВА

Экс-премьер Японии умер после покушения

Бельгия возобновит работу посольства в Киеве, приедет новый посол

видео Мэр Чернигова обратился к Зеленскому: Ваши подчиненные хотят меня отстранить от должности

Министры G7 устроили бойкот Лаврову на встрече G20

Оккупанты наступают на Бахмутском направлении – Генштаб

Все новости...
Офис президента
Верховная Рада может сменить одного из министров - источники
В ОП ответили Пескову о переговорах: Придет время, и мы зафиксируем наши условия
В ОП намекнули мэру Чернигова, что город обойдется и без него
Последние новости
15:03
фотоЗеленский приехал к защитникам на Днепропетровщине
14:59
НБУ упростил валютные ограничения для импорта товаров
14:58
Что едят на войне – о еде на фронте, в блокадном городе, в оккупации, в эвакуации
14:54
8 боевиков ОРДЛО получили по 15 лет тюрьмы за госизмену
14:45
"Вернись живым" приобрел 100 военных авиакомплексов "натовского" стандарта
14:39
Глава МИД Германии обвинила Лаврова в отказе от переговоров на встрече G20
14:37
Крылатая ракета, запущенная по Одесщине, разорвалась над морем – ОК Юг
14:23
Медицинский батальон "Госпитальеры" просит о помощи
14:15
Более 400 государственных закупок с начала вторжения провели с компаниями из РФ или Беларуси
14:04
Байден "за" приезд в Украину, но безопасность не пускает - Зеленский
Все новости...