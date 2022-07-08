В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"

Заявление президента РФ Владимира Путина о "войне до последнего украинца" является еще одним доказательством продуманного российского геноцида – об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида".

Что предшествовало: 7 июля Путин традиционно пытался запугать Украину и рассказывал о "загнивающем" Западе. Он заявил, что "Запад хочет воевать с нами (то есть с РФ) до последнего украинца".