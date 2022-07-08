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В ОП отреагировали на заявление Путина о "войне Запада до последнего украинца"

Пятница, 8 июля 2022, 00:26
В ОП отреагировали на заявление Путина о войне Запада до последнего украинца
ФОТО: GETTY

Заявление президента РФ Владимира Путина о "войне до последнего украинца" является еще одним доказательством продуманного российского геноцида – об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

ИсточникПодоляк в Twitter

Дословно: "Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида".

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Что предшествовало: 7 июля Путин традиционно пытался запугать Украину и рассказывал о "загнивающем" Западе. Он заявил, что "Запад хочет воевать с нами (то есть с РФ) до последнего украинца".

Темы: Офис президентаПутинвойна
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