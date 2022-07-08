ОК "Юг": ВСУ ударили по опорному пункту россиян

ВСУ на юге уничтожили 12 россиян, танк и гаубицу "Мста-Б", а также ударили по российскому опорному пункту.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что наши авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.

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Дословно: "По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составляют 12 рашистов, танк, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов и БПЛА "Орлан-10", уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья".

Напомним: На Херсонщине россияне ударным вертолетом Ка-52 пытались атаковать наши позиции, но ВСУ их отбили.