Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": ВСУ ударили по опорному пункту россиян

Анастасия КалатурПятница, 8 июля 2022, 05:09
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге уничтожили 12 россиян, танк и гаубицу "Мста-Б", а также ударили по российскому опорному пункту.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что наши авиаторы трижды нанесли удары парами вертолетов по опорному пункту, скоплению противника и вражеской техники в районе Давыдова Брода и Правдиного.

Дословно: "По итогам работы наших ракетно-артиллерийских и других подразделений потери противника составляют 12 рашистов, танк, гаубица "Мста-Б", склад боеприпасов и БПЛА "Орлан-10", уничтоженный при попытке вести разведку в районе Высокополья".

Напомним: На Херсонщине россияне ударным вертолетом Ка-52 пытались атаковать наши позиции, но ВСУ их отбили.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияВооруженные силы
Главное сегодня

видеоВСУ попали по складу боеприпасов россиян в Новой Каховке, десятки убитых – ОВА

Экс-премьер Японии умер после покушения

Бельгия возобновит работу посольства в Киеве, приедет новый посол

видео Мэр Чернигова обратился к Зеленскому: Ваши подчиненные хотят меня отстранить от должности

Министры G7 устроили бойкот Лаврову на встрече G20

Оккупанты наступают на Бахмутском направлении – Генштаб

Все новости...
война
Россия не отказалась от плана захватить всю Украину – Зеленский
Лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО нет, но от Украины это не зависит - Зеленский
Оккупанты из "градов" ударили по пастбищу с коровами – пограничники
Последние новости
15:28
Суд арестовал имущество "Газпрома" и "Роснефти" в Украине на 2 миллиарда
15:23
День рождения Залужного: как украинцы поздравляют "железного генерала" ВСУ
15:03
фотоЗеленский приехал к защитникам на Днепропетровщину
14:59
НБУ упростил валютные ограничения для импорта товаров
14:58
Что едят на войне – о еде на фронте, в блокадном городе, в оккупации, в эвакуации
14:54
8 боевиков ОРДЛО получили по 15 лет тюрьмы за госизмену
14:45
"Вернись живым" приобрел 100 военных авиакомплексов "натовского" стандарта
14:39
Глава МИД Германии обвинила Лаврова в отказе от переговоров на встрече G20
14:37
Крылатая ракета, запущенная по Одесщине, разорвалась над морем – ОК Юг
14:23
Медицинский батальон "Госпитальеры" просит о помощи
Все новости...