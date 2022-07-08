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На экс-премьера Японии совершили покушение

Анастасия КалатурПятница, 8 июля 2022, 06:44
ФОТО: Kyodo via Reuters

Неизвестный выстрелил из дробовика в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который выступал в западном городе Нара, Абэ госпитализирован.

ИсточникAljazeera,  Reuters со ссылкой на NHK, Kyodo

Детали: В момент выстрела Абэ произносил предвыборную речь у железнодорожного вокзала.

Репортер NHK сообщил, что во время выступления Абэ было слышно два последовательных выстрела.

После выстрела Абэ упал, истекая кровью. Он был без сознания, и как сообщается, "было похоже на то, что у него остановилось сердце".

Нападающий задержан.

Напомним: Абэ впервые вступил в должность в 2006 году как самый молодой премьер-министр Японии со времен Второй мировой войны. Он был премьер-министром два срока и оставался на высшем правительственном посту в течение самого  продолжительного непрерывного срока в истории Японии. В 2020 году он ушел в отставку из-за плохого состояния здоровья.

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Темы: Япония
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