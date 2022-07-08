Регионы: оккупанты обстреляли Харьков, в Николаеве раздавались взрывы

Оккупанты вечером 7 июля из РСЗО обстреляли Харьков, а также утром 8 июля раздавались взрывы в Николаеве.

Источник: отчет глав ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Полтавской, Житомирской и Киевской.

Черниговщина: ночью — пулеметный обстрел территорий вблизи с. Сеньковка (Черниговский район). Без жертв. Подробная информация о последствиях уточняется.

Сумщина: вчера вечером — артобстрел Белопольской громады, а около 23.00 — стрельба на границе Шалыгинской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Днепропетровщина: враг снова обстрелял две громады Криворожского района – Апостоловскую и Зеленодольскую. В Зеленодольске попали по парковой зоне и дачному массиву. Предварительно, без пострадавших.

Харьков: вечерний обстрел Немышлянского района из РСЗО, повреждены жилые дома, есть погибшие и раненные. По области ночью враг ударил по Циркунам, один человек пострадал, один погиб.

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Раненых в течение суток по области 9 человек: 5 – Харьков, 2 – Чугуевский район, Циркуны – 2 человека. Погибли 4 человека, из них трое — в Харькове, один — в Циркунах.

Луганщина: за ночь – 9 артобстрелов позиций наших военных. Из всех видов тяжелого вооружения враг не прекращает огневые атаки по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию.

Донетчина: ночные обстрелы Славянска и Бахмута. По меньшей мере, один человек погиб (Славянск), четверо ранены (Бахмут, в т.ч. один ребенок). За сутки — 6 погибших, 21 ранен гражданский. Это результат обстрелов россиян, которые они совершили из танков, минометов, артиллерии, а также применив авиаракету "Нурс", ЗРК С-300, РСЗО "Град", "Торнадо-С" по Авдеевке, Славянскому, Торецкому, Соледару, Краматорску и другим населенным пунктам.

Повреждены 47 объектов, среди которых 16 частных жилых домов, 20 многоквартирных, 2 объекта Авдеевского коксохимического завода, объекты железной дороги, 4 автомобиля, амбулатория, котельная, стадион, детсад.

Николаевщина: сегодня утром в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется. Баштанский район: также утром — обстрелы пгт Березнеговатое. По предварительной информации, есть разрушение объектов инфраструктуры, жилых домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе вчера в результате обстрелов села Украинка Галицыновской громады погибли два человека.

Херсонщина: российские военные продолжают обстрелы оккупированных населенных пунктов Херсонщины и пытаются вернуть освобожденные территории. Также активно продолжаются обстрелы соседних регионов. Из-за обстрелов многие деревни Калиновской, Великоалександровской, Нововоронцовской, Высокопольской ТГ на грани уничтожения. Стабильно трудна ситуация и в Новой Каховке, Скадовске, Бериславе. В течение суток взрывы были слышны в Херсоне, пригород был охвачен пожарами, пожары возникли и в Бериславском районе: горели поля, леса, села.