Лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО, нет, но от Украины это не зависит - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что лучшей гарантией безопасности для Украины могло бы стать вступление в НАТО, но вопрос открытых дверей зависит только от стран-участников.

Источник: интервью Зеленского CNN

Прямая речь Зеленского: "Лучшей гарантии безопасности, чем вступление в НАТО, нет. Мы готовы идти к любой инфраструктуре, которая обеспечит для нас прекращение войны и гарантии безопасности".

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Зеленский заверил, что Украина не отказывается от этого пути. Однако вопрос открытых дверей Альянса для нашей страны зависит только от стран-членов НАТО.

Зеленский также считает правильным шагом вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Украина изначально одобряла это решение на 100%.

Это, по его словам, "превентивные шаги", которые не позволят России атаковать соседние территории.

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Что предшествовало: 6 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть "такими, которые отвечают статье 5 Вашингтонского договора".

По его словам, гарантии безопасности должны быть "приспособлены к конкретной ситуации" и, например, предусматривать "высокоэффективные санкции" против России.