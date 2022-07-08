Лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО, нет, но от Украины это не зависит - Зеленский
Президент Владимир Зеленский убежден, что лучшей гарантией безопасности для Украины могло бы стать вступление в НАТО, но вопрос открытых дверей зависит только от стран-участников.
Источник: интервью Зеленского CNN
Прямая речь Зеленского: "Лучшей гарантии безопасности, чем вступление в НАТО, нет. Мы готовы идти к любой инфраструктуре, которая обеспечит для нас прекращение войны и гарантии безопасности".
Зеленский заверил, что Украина не отказывается от этого пути. Однако вопрос открытых дверей Альянса для нашей страны зависит только от стран-членов НАТО.
Зеленский также считает правильным шагом вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Украина изначально одобряла это решение на 100%.
Это, по его словам, "превентивные шаги", которые не позволят России атаковать соседние территории.
Что предшествовало: 6 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть "такими, которые отвечают статье 5 Вашингтонского договора".
По его словам, гарантии безопасности должны быть "приспособлены к конкретной ситуации" и, например, предусматривать "высокоэффективные санкции" против России.