Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО, нет, но от Украины это не зависит - Зеленский

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 12:53
Лучшей гарантии безопасности, чем членство в НАТО, нет, но от Украины это не зависит - Зеленский
скриншот

Президент Владимир Зеленский убежден, что лучшей гарантией безопасности для Украины могло бы стать вступление в НАТО, но вопрос открытых дверей зависит только от стран-участников.

Источник: интервью Зеленского CNN

Прямая речь Зеленского: "Лучшей гарантии безопасности, чем вступление в НАТО, нет. Мы готовы идти к любой инфраструктуре, которая обеспечит для нас прекращение войны и гарантии безопасности".

Реклама:

Зеленский заверил, что Украина не отказывается от этого пути. Однако вопрос открытых дверей Альянса для нашей страны зависит только от стран-членов НАТО.

Зеленский также считает правильным шагом вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Украина изначально одобряла это решение на 100%.

Это, по его словам, "превентивные шаги", которые не позволят России атаковать соседние территории.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 6 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что гарантии безопасности для Украины не могут быть "такими, которые отвечают статье 5 Вашингтонского договора".

По его словам, гарантии безопасности должны быть "приспособлены к конкретной ситуации" и, например, предусматривать "высокоэффективные санкции" против России.

Темы: войнаНАТОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
война
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
Последние новости
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
Оккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
Все новости...
Реклама: