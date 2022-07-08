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Климкин допустил молниеносное вступление Украины в НАТО после завершения войны

"Европейская правда"Пятница, 8 июля 2022, 13:21

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает возможным вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре после завершения войны.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ, сообщает "Европейская правда".

Климкин назвал скорейшее вступление в НАТО Швеции и Финляндии "классным прецедентом". По его словам, независимо от планов вступления в НАТО Украина будет добиваться верховенства права, развивать институты и демократию.

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"Ну а все, что касается конкретики, перевооружения, натовских стандартов, я думаю, что это будет практически заходить. То есть процесс подготовки к вступлению уже практически начался, вы же видите", - сказал бывший министр.

На уточняющий вопрос о том, может ли Украина вступить в НАТО по ускоренной процедуре, Климкин ответил, что "об ускоренном вступлении можем сто процентов говорить".

"Конечно, во время войны НАТО не будет делать никаких резких движений… Я думаю, что давайте поступать без каких-либо формальностей, готовиться к вступлению, а потом, когда момент придет - все будет так же молниеносно, это всем вполне понятно", - добавил экс-глава МИД.

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По его словам, пока трудно спрогнозировать, когда и при каких условиях это произойдет, и страны НАТО будут ждать падения путинского режима.

Напомним, по убеждению главы правительства Британии Бориса Джонсона, у Украины не было шанса присоединиться к НАТО до 24 февраля 2022 года, а вот когда Украина победит - для нее могут быть и другие предложения по обеспечению безопасности, например, о НАТО.

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Темы: КлимкинНАТО
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