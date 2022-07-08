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8 боевиков ОРДЛО получили по 15 лет тюрьмы за госизмену

"Украинская правда"Пятница, 8 июля 2022, 14:54
Фото pol.gp.gov.ua

8 жителей Донетчины, которые воевали на стороне ДНР в роли пулеметчиков, стрелков и гранатометчиков, получили по 15 лет заключения в Украине.

Источник: СБУ, ОГП

Дословно ОГП: "7 жителей Донецкой области признаны виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженном формировании (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 УК Украины). Приговорами суда всем им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества". 

Детали: В конце февраля 2022 года мужчины вступили в ряды "народной милиции ДНР" на добровольных началах. Им выдали форму вооруженных сил РФ и оружие.

Боевики служили в разных подразделениях мотострелкового батальона в должностях командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков. На территории Сумской области они занимались обустройством блокпостов и контрольно-пропускных пунктов. Группа сдалась в плен при освобождении Сумщины ВСУ.

Еще одного жителя Донецка, который добровольно "мобилизовался" в феврале, украинские бойцы взяли в плен в марте во время освобождения села Ольховка на Харьковщине.



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Темы: ОРДЛОсуд
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