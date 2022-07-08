Резников рассказал, сколько бойцов защищает Украину

На сегодняшний день в связи с мобилизацией задействованы до 700 тысяч военных Вооруженных сил, Национальной гвардии – до 90 тысяч, пограничников – около 60 тысяч, Национальной полиции – 100 тысяч.

Источник: министр обороны Алексей Резников во время конференции "Строим вместе", сообщает Укринформ

Детали: Министр подчеркнул, что сегодня более миллиона человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны. Он также призвал бизнес активнее приобщаться к их поддержке и инвестировать в этот сектор.

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Резников также заявил, что из-за военных действий Украина превратилась в своего рода полигон, где применяются новые виды вооружения, инновационные решения.

"Сегодня это огромный полигон, на котором будут проходить испытания. А это значит, что технологические вещи, инновационные решения и предложения будут пользоваться здесь спросом. Поэтому образование совместных предприятий, пусть даже они будут размещены сначала в странах восточной Европы, но для Украины, пусть они будут размещены в западной Украине в защищенных местах, но это сегодня уже реальный запрос", - заявил Резников.

Он отметил, что Министерство обороны работает над поставкой в ​​Украину современных образцов вооружения натовского характера – это артиллерия, бронированные машины, средства поражения, и все они будут нуждаться в ремонте, восстановлении.

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Поэтому создание баз по восстановлению запчастей, различных комплектующих для техники и даже патронного завода актуально, подчеркнул Резников.

Что предшествовало: 6 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на сегодняшний день боевой и военный опыт получают около миллиона граждан.