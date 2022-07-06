Около миллиона украинцев получают боевой опыт – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на сегодняшний день боевой и военный опыт получают около миллиона граждан, а Украина ускоренными темпами перевооружается по стандартам НАТО.

Источник: Алексей Данилов в twitter

Прямая речь Данилова: "Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План Путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество".

Детали: Секретарь СНБО добавил, что вместо "демилатаризации", к которой якобы стремилась Россия, с начала агрессии в Украине идет обратный процесс - быстрое перевооружение по стандартам НАТО.

Кроме того, вооруженные силы продолжают насыщаться западным оружием и технологиями.

Что предшествовало: В конце июня генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивал на том, что союзники по Альянсу способны продолжать снабжать Украину оружием столько, сколько нужно.